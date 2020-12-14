Москва, 14 декабря, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 11 декабря открылись снижением по доллару и евро. Продавцы протестировали уровень 73,00 руб./доллар. В начале торговой сессии курс доллара снижался до 72,85 руб. Укрепление рубля было сдержанным, поскольку доллар укрепился к основным валютам на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Закрылись торги по рублевым парам падением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,14%, до 72,94 руб., евро/рубль — на 0,29%, до 88,41 руб., фунт/рубль — на 0,49%, до 96,52 руб.

Доллар возобновил рост на фоне неопределённости с Брекзит, а также зашедших в тупик переговоров о новых экономических стимулах в США. Рубль извлек выгоду от падения пары фунт/доллар, укрепившись на 0,49%, до 86,52 руб. Котировки нефти немного снизились в пятницу перед выходными, но не мешали рублю укрепляться.

Сегодня, 14 декабря, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Наибольшую доходность показывает британский фунт (+0,86%). Можно точно сказать, что на открытии рубль подешевеет к фунту примерно на 80−90 копеек, до 97,32−97,42 руб.

Британский фунт подскочил против доллара США после подтверждения факта продления переговоров Британия — ЕС ещё на две недели после предыдущего дедлайна 13 декабря.

Учитывая, что на фоне ослабления доллара нефть подорожала на 0,75%, до $50,33, то давление на рубль будет небольшим во время открытия торгов. За шесть недель рубль подорожал к доллару на 10%.

По паре доллар/рубль сохраняется медвежий тренд. На пути у продавцов один уровень сопротивления 72,70 руб. Пройдут его, можно ожидать ослабления доллара до уровня 70 рублей.

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