Багдад, 13 декабря, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Посол России в Ираке Максим Максимов и советник по нацбезопасности республики Касем аль-Араджи обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и развитие отношений между двумя странами. Об этом передает телеканал Al Sumaria.

Mid.ru Максим Максимов

«Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы, сотрудничество между двумя странами и пути развития отношений между Ираком и Россией для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Касем аль-Араджи заявил о важности продолжения сотрудничества между Багдадом и Москвой, в том числе в области вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном секторе.

В ходе встречи аль-Хасани с послом РФ в Ираке Максимом Максимовым он призвал к поиску путей повышения эффективности сельскохозяйственной деятельности

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