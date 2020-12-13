Москва, 13 декабря, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Среди российских дипломатов есть случаи летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений — такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи», — сказала Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Она добавила, что много российских дипломатов болеет в посольствах.

Как сообщало ИА REGNUM, самого первого пациента, заразившегося SARS-CoV-2 и с которого началось распространение инфекции, удалось выявить в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 13 декабря, в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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