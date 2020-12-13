Санкт-Петербург, 13 декабря, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на уходящей неделе в стационары, перепрофилированные на лечение инфекционных больных, госпитализированы 5785 человек. Это исторический максимум недельной госпитализации, сообщил 13 декабря председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

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"По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%. Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна», — заявил чиновник Смольного.

Он также рассказал о подготовке к массовой вакцинации населения от COVID-19. В дополнение к двум работающим пунктам, в которых уже начали вакцинировать медиков, открываются еще 12 пунктов вакцинации. Их оборудуют имеющимися в городе морозильными камерами для хранения вакцины.

«До конца месяца будет произведена закупка новых морозильных камер для открытия еще 56 пунктов вакцинации на базе районных поликлиник», — отчитался Лисовец.

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В разработанной в Петербурге дорожной карте вакцинации от коронавируса прописаны важнейшие этапы этого процесса, среди которых составление списков желающих пройти вакцинацию, внедрение программ учета вакцинированных, обучение сотрудников медицинских организаций и другие.

Также Дмитрий Лисовец отметил запуск на минувшей неделе услуги доставки амбулаторных пациентов на КТ-исследование на такси.

«Для горожан эта услуга бесплатна. Две таксомоторные компании города выделили парк машин для этого проекта», — пояснил Лисовец.

Напомним, за 12 декабря в Петербурге зафиксировано 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 174 486 случаев заражения. От COVID-19 скончались 6324 человека. Выздоровели 98 708 человек.