Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки госпитализировано 44 пациента с COVID-19. Таким образом, загрузка ковидных коек на Дону составила 72%, передаёт ИА REGNUM 13 декабря.

Министерство здравоохранения Ростовской области Больничная палата

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В настоящее время на лечении в ковидных стационарах находятся 2 тыс. 486 человек, из них состояние 231 пациента врачи оценивают как тяжёлое. Для сравнения: днём ранее сообщалось о 2 тыс. 442 пациентах с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. Всего в Ростовской области развёрнута 3 тыс. 451 койка.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 28 тыс. 912 жителя Ростовской области.