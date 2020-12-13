Волгоград, 13 декабря, 2020, 12:59 — ИА Регнум. У 274 жителей Волгоградской области подтверждено заражение коронавирусом 13 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 102 пациента, скончались пять человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

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Всего в регионе коронавирус подтверждён у 30 тыс. 490 жителей. В стационарах находятся 6026 взрослых и 66 детей, в том числе с подтверждённым положительным тестом на инфекцию — 794 пациента. Выздоровели 29 тыс. 328 человек.

За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 368 человек.