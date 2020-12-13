В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё 18 человек
Екатеринбург, 13 декабря, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Свердловской области за 12 декабря подтвердили смерть от COVID-19 ещё 18 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Александр Куликов ИА REGNUM
Палата для больных COVID-19
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»
С начала пандемии таких случаев было зафиксировано уже 1213. Возраст и пол умерших официально не раскрываются Также неизвестно, сколько заразившихся коронавирусом скончались от других заболеваний.
Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявлено уже 51 360 случаев COVID-19. Выздоровели пока только 43 630 пациентов.