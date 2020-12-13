Екатеринбург, 13 декабря, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В Свердловской области за 12 декабря выявили 389 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Сутками ранее было 401. По свежим данным, 248 случаев зафиксировано в Екатеринбурге. Также они имеются в Асбесте, Берёзовском, Верхней Салде, Верх-Нейвинском, Качканаре, Кушве, Махнёво, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе выявили уже 51 360 носителей коронавируса. Выздоровели 43 630.