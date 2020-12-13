Санкт-Петербург, 13 декабря, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки, то есть за субботу, 12 декабря, выявлено 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это всего на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 13 декабря в федеральном оперштабе. Смертность остаётся высокой.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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Согласно официальным данным, с 26 ноября суточный уровень выявленных случаев заражения в Петербурге держится на уровне от 3669 до 3779 случаев. Таким образом, власти делают вывод о выходе на «плато» в ходе второй волны эпидемии.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 174 486 случаев заражения за всё время пандемии. Из этого количества заразившихся и заболевших выздоровели 98 708 человек, в том числе 2151 человек выписан за последние сутки.

Смертность от COVID-19 в Петербурге остается очень значительной. За последние сутки официально подтверждено 67 летальных исходов. Это на 12 случаев меньше, чем было сутками ранее. Печальный рекорд был отмечен 8 декабря, когда было объявлено о смерти 86 человек за предыдущие сутки. Всего от ковида в Петербурге на 13 декабря умерли 6324 человека.

Напомним, что за последнюю неделю в Петербурге госпитализировали 5661 пациента с COVID-19 или подозрением на него. На амбулаторном лечении находятся более 59 тысяч заболевших ковидом петербуржцев.