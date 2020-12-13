Москва, 13 декабря, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки было выявлено 28 080 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса

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Сообщается, что 28 080 новых случаев заражения выявлено во всех 85 субъектах Федерации. Из них 19,6% не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 488 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 20 277 пациентов.

Лидером по числу суточного прироста выявленных случаев заражения по-прежнему остается Москва. В столице за сутки выявили 6425 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Далее следует Санкт-Петербург — 3768 случаев заражения, Московская область — 1444, Нижегородская область — 497, Республика Карелия — 417.