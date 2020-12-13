Москва, 13 декабря, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях и вакцинация на территории Соединённых Штатов начнётся 14 декабря, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"При испытаниях вакцины погибли шестеро участников. Так вот ты, какая, вишенка на торте», — пишет пользователь Игорь С.

Многие комментаторы указали на то, что при создании данной вакцины погибло шесть добровольцев. Люди уверены, что такой факт обязательно нужно указывать во время объявления всеобщей вакцинации на территории США и мира.

«По подсчетам, американский производитель лекарств Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech получат прибыль в 13 миллиардов долларов за продажу вакцины только в 2021 году. Цена курса всего 39 баксов. Плюс-минус десятки погибших ни о чём, однако. И за меньшие деньги большее количество ушатывали», — написал пользователь Саша С.

Некоторые пользователи уличили ненавистников российской вакцины в двуличии. Граждане отмечают, что отечественный препарат, если сравнивать со смертностью во время испытаний, выглядит намного более безопасным, нежели американская вакцина.

«Вот это по-нашему! Главное, нас засмеяли, а сами чешут на порядок выше. Ай, молодцы!», — пишет Михаил С.

Ряд граждан указал на то, что российская вакцина подвергалась критике за то, что применялась в экстренном порядке, без многолетнего периода исследований. В то же время, американская вакцина, которую решили применить тоже без столь долгих исследований, вопросов у злопыхателей отечественного препарата не вызывает.

«У правозащитников сжимаются мохнатые кулачки, когда вспоминается жуткий крымский референдум, и текут слёзы восторга, когда глава администрации Белого дома приказывает лицензировать вакцину Pfizer в обход законов, ведь это высшее проявление демократии, а не всякие там референдумы», — пишет пользователь под псевдонимом «1515 енот».

Напомним, 13 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.