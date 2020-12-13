Киев, 13 декабря, 2020, 09:45 — ИА Регнум. На Украине за сутки выявили 9 176 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил 13 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19 на Украине

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С начала пандемии SARS-CoV-2 на Украине зарегистрировано 894 215 инфицированных. 501 564 инфицированных выздоровели (7563 за сутки), 15 154 — скончались (156 человек за сутки).

Глава украинского минздрава также сообщил, что за сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2969 инфицированных.

Максимальное число выявленных за сутки случаев инфицирования SARS-CoV-2 зафиксировали в украинской столице (1125 случаев), Киевской области (740 случаев), Днепропетровской (709), Одесской (628), а также — Запорожской областях (535 случаев).

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали более 12,8 тысяч инфицированных SARS-CoV-2.