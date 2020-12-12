Киев, , 10:21 — REGNUM На Украине суточный прирост выявленных инфицирований коронавирусной инфекцией составил 12 811 случаев, сообщил 12 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Общая численность выявленных случаев заражения составила 885 039. 494 001 человек выздоровел (13 653 за сутки), 14 998 человек скончались (243 человека за сутки).

Дополнительно сообщается, что за прошедшие сутки в медицинские учреждения госпитализировали 3001 инфицированного.

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Максимальное число выявленных случаев заражения коронавирусом в минувшие сутки зарегистрировали в украинской столице (1696), Одесской области (1357), Запорожской области (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 13,5 тысяч инфицированных коронавирусом.