Москва, 13 декабря, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная в его центре вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» сможет защищать от COVID-19 в течение примерно двух лет. Об этом Гинцбург заявил в эфире стрима на канале «Соловьев Live».

Permkrai.ru Вакцина от коронавируса

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Гинцбург рассказал, что платформу, на которой была создана вакцина «Спутник V», разрабатывали довольно длительное время, порядка 20 лет. Первоначально предполагалось, что эти разработки будут использоваться для создания вакцины против Эболы. Поскольку платформа разработана, вакцину против коронавируса удалось создать относительно быстро.

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — рассказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что российская вакцина на 96% гарантирует, что человек не заболеет COVID-19. У оставшихся 4% коронавирусная инфекция будет протекать в легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился.

Гинцбург особо подчеркнул, что доказательные базы по безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» значительно превышают все другие вакцины от SARS-CoV-2.