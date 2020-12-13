Мехико, 13 декабря, 2020, 06:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки было выявлено 12 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мексике. Об этом 13 декабря сообщил глава департамента укрепления здоровья Минздрава республики Рикардо Кортес Алькала на своей странице в Twitter.

(сс) Carl Campbell Дезинфекция улиц в Мексике

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране составило более 1,24 млн, из них погибло от последствий заболевания, вызванного SARS-CoV-2, 113 704 человека.

С начала пандемии COVID-19 в Мексике выздоровели 911 965 пациентов с выявленным коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике было выявлено 11,8 случаев заражения коронавирусом нового типа.