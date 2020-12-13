Москва, 13 декабря, 2020, 03:55 — ИА Регнум. Снегопады и метели обойдут стороной Москву на предстоящей неделе. Об этом 12 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Как пояснил специалист, совсем небольшие осадки, около 1 мм, ожидаются в Москве 13 декабря. «Что-то в воздухе появится, но это не тот долгожданный снег. Снегопадов не будет», — пояснил Вильфанд.

Самое существенное выпадение осадков ожидается 15 декабря, но и в этот день выпадет около 2−4 мм снега. Температура воздуха 13 и 14 декабря составит −6… −4 градуса, а 16 декабря возможно потепление до нуля градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что морозы в Москве начнут отступать в выходные дни, 12 и 14 декабря.