Вашингтон, 12 декабря, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Федеральный суд отказал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов главы государства в штате Висконсин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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"Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания (по проведению выборов), его иск должен быть отклонён», — цитирует РИА Новости слова судьи Бретта Ладвига.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах.

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