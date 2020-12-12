Москва, 12 декабря, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 «Спутник V», предположительно, будет защищать от заболевания около двух лет, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, на платформе, на которой она была создана, была сделана вакцина против Эболы.

«И там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — сказал он в эфире «Соловьёв Live».

Вместе с тем, уточнил он, срок защиты вакцины Pfizer, возможно, «будет составлять не больше 4 — от силы 5 месяцев, хотя необходимо это экспериментально проверить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вакцину от коронавируса «Спутник V» «надежной, хорошей, востребованной»: «Некоторые страны и их фармацевтические компании — гиганты, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, это хорошо известно».

Песков не стал называть конкретные компании, заинтересованные в такой дискредитации, и призвал изучить сообщения в СМИ за последний месяц.

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