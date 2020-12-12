Москва, 12 декабря, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Демонстрацией высокой боеготовности флота России является запуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» с атомной подводной лодки (АПЛ) стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на странице в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

По его словам, данный залп с АПЛ свидетельствуют о «высокой надёжности наших боевых ракетных комплексов» и является «демонстрацией высокой боеготовности нашего флота».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря АПЛ «Владимир Мономах» впервые осуществила запуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» в акватории Охотского моря. Ракеты, полет которых прошел в штатном режиме, поразили все намеченные цели на полигоне «Чижа» в Архангельской области.

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