Санкт-Петербург, 12 декабря, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Петербурге запланировано открыть 64 пункта для проведения вакцинации граждан от COVID-19. В настоящее время подготовлены к открытию 14 пунктов вакцинации. Об этом 12 декабря сообщил журналистам курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.

Вакцинация

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«В городе уже проходит вакцинация медицинских работников от коронавируса. Проведено 340 вакцинаций, привито 270 человек, из них 70 — полностью, в два этапа», — рассказал он изданию Смольного «Петербургский дневник».

По словам чиновника, в Петербург доставлено 1600 доз вакцины «Спутник V», всего до конца года ожидается поставка 4667 доз.

«В первоочередном порядке будут вакцинироваться работники системы здравоохранения, образования и социальных служб с их добровольного согласия», — отметил Олег Эргашев.

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По словам чиновника, еженедельный прирост числа заразившихся коронавирусом составил на этой неделе 1,8%. При этом цифры госпитализации выросли на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы доставили 5661 пациента с COVID-19 или подозрением на него, а на амбулаторном лечении находятся более 59 тысяч петербуржцев.

Больных госпитализируют в 16 городских и шесть федеральных стационаров, где для них развернута 11 151 койка, из которых свободны 834 коек (7,5%).

«До конца года планируем открыть еще 1977 коек», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Он попросил горожан соблюдать масочный режим и минимизировать социальные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 декабря в Санкт-Петербурге зафиксировано 3776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 79 человек. Выписаны за сутки 2369 человек. Всего с начала пандемии в городе выявлено 170 718 случаев заражения. От COVID-19 скончались 6257 человек. Выздоровели 96 557 человек.