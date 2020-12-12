Москва, 12 декабря, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила запуск сразу четырех баллистических ракет «Булава». Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru Атомная ракетная подводная лодка «Владимир Мономах»

Сообщается, что залповый пуск был выполнен сегодня в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря. Ракетами стреляли по полигону «Чижа» в Архангельской области.

Полет баллистических ракет прошел в штатном режиме. Все четыре ракеты поразили намеченные цели.

В Минобороны России отметили, что при подготовке и проведении пусков экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Стоит отметить, что предыдущий залповый пуск ракет «Булава» данная подлодка осуществляла в ноябре 2015 года. Тогда запустили только две ракеты. Стреляли из Белого моря по полигону «Кура».

Всего «Владимир Мономах» несет 16 баллистических ракет «Булава», оснащенных ядерной боеголовкой.