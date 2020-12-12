Москва, 12 декабря, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Порядка трети граждан Российской Федерации (32%) прогнозируют ухудшение ситуации в жизни страны в краткосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Согласно результатам опроса, 32% граждан считают, что жизнь в стране в целом ухудшится в краткосрочной перспективе.

Изменений к лучшему ждет только 21% опрошенных. 37% считают, что никаких изменений не будет.

В среднесрочной перспективе (ближайшие 3−5 лет) 30% опрошенных прогнозируют улучшение жизни в России. 28% ждут ухудшения, 26% считают, что ситуация не изменится.

Улучшения жизненного уровня своей семьи в течение ближайшего года ждет только 26% граждан России, ухудшения — 17%. 43% считают, что ничего не изменится.

В среднесрочной перспективе (три-пять лет) улучшение жизни своей семьи прогнозируют 39% опрошенных, 15% ждут только ухудшения, 27% считают, что ничего не изменится.