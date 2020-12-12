Вашингтон, 12 декабря, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В США за прошедшие сутки было выявлено более 230 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает американский университет имени Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику в Соединенных Штатах по коронавирусу.

(сс) IAEA Imagebank Тест на коронавирус

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Напомним, что в США рост распространения коронавирусной инфекции продолжается. Власти даже не пытаются взять её под контроль, никаких жестких карантинных ограничений нет.

При этом президент США Дональд Трамп объявил, что вакцинация против коронавируса в Соединенных Штатах начнется уже в ближайшие 24 часа. Прививать население будут вакциной от компании Pfizer. Эту вакцину довольно тяжело транспортировать — нужно поддерживать температуру минус 80 градусов по Цельсию. Тем не менее дорогостоящую гистологическую схему уже подготовили.