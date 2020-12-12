Санкт-Петербург, 12 декабря, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Тренер Владимир Федоров, являющийся обладателем первого Кубка СССР по боксу 1950 года, скончался в Санкт-Петербурге на 93-м году. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба петербургской Спортивной федерации бокса.

Боксерский ринг

«Ушел из жизни Владимир Иванович Федоров. Неоднократный чемпион Ленинграда, победитель и призер престижных всесоюзных соревнований, обладатель первого Кубка СССР (1950)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что соратниками покойного были известные представители ленинградского бокса, как Иван Князев, Геннадий Шатков, Валерий Попенченко и др.

Кроме того, отмечается, что Федоров добился главных успехов на поприще тренера, его общий педагогический стаж составляет свыше 60 лет, он подготовил за это время десятки мастеров спорта.