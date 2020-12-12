Москва, 12 декабря, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Александр Караулов рассказал, что может помочь перенести коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Павел Соболев ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Академик констатировал, что одни пациенты переносят коронавирусную инфекцию практически без симптомов, а другие переносят COVID-19 довольно тяжело. Часто это не зависит от возраста.

По словам Караулова, непоправимый ущерб организму коронавирус SARS-CoV-2 наносит в том случае, если иммунитет не натренирован, то есть как следует не готов к встрече с инфекцией.

Караулов подчеркнул, что он выступает за разумное использование препаратов с иммунномодулирующей активностью, а также вакцинацию против всех респираторных заболеваний.

«Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», — сказал он.

При этом он напомнил, что использование любых препаратов необходимо только после консультации с врачом. Решающее значение при этом имеет то, насколько хорошо препарат исследован. На рекламу лучше не полагаться.

Также повысить иммунитет помогают витамины, но и их принимать лучше после консультации со специалистом. Неплохо помогает здоровый сон и способность избегать стрессов.

«Надо стараться меньше смотреть телевизор. И, конечно, если заболели, нужно чётко выполнять инструкции врача, держать под контролем хронические заболевания», — сказал Караулов.