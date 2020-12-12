Вашингтон, 12 декабря, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Напомним, что американский штат Техас подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов президента в четырех колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Джорджии и Висконсине. Во всех этих штатах якобы победил демократ Джо Байден, но фиксировались многочисленные нарушения. Иск штата Техас был поддержан 17 другими штатами, где доминируют республиканцы.

Однако Верховный суд иск отклонил, сославшись на процессуальную правоспособность.

«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп.

Он посетовал, что иск был просто «выброшен» Верховным судом без рассмотрения причин, из-за которых его подали. Трамп призывает сторонников продолжить борьбу.