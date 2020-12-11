Москва, 11 декабря, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Призывы к экстремистской деятельности очень опасны, особенно для многонациональной страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что «призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве, — это очень вещь серьёзная и очень опасная».

Владимир Путин «Я уже не говорю что всё, что касается экстремизма, напрямую связанного с терроризмом».

Этот комментарий президента прозвучал в ответ на предложение члена СПЧ Александра Верховского, предложившего частичную декриминализацию законов о призывах к экстремизму.