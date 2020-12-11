Эрдоган объяснил, почему ЕС так и не ввел санкции против Турции
Анкара, 11 декабря, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 11 декабря прокомментировал отказ от введения санкций в отношении Анкары на саммите лидеров ЕС, заявив, что «страны Евросоюза проявили здравомыслие», сообщает Hürriyet.
«Вчерашний саммит ЕС не оправдал ожиданий некоторых стран. Потому что их требования лишены здравого смысла. Их требования полностью противоречили оценке действий Турции», — подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что на саммите в марте 2021 года будет проведена новая встреча стран — членов ЕС, где будут организованы переговоры по вопросу введения санкций против Турции. По его словам, у Греции снова не получится обозначить свою позицию.
Напомним, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости ввести против Анкары санкции и немедленно вывести из этого морского региона все турецкие суда, включая военные корабли.