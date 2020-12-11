Рим, 11 декабря, 2020, 18:53 — ИА Регнум. 70% граждан Италии поддерживают ограничения, введенные правительством страны на период рождественских и новогодних праздников, таковы итоги опроса Demopolis, опубликованные в пятницу, 11 декабря.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

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Еще большая доля граждан, 72%, поддерживает введение комендантского часа с 22 до 5 часов в период с 21 декабря по 6 января.

Ранее правительство Италии ввело запрет на перемещение между регионами в период с 21 декабря по 6 января, а также запретило покидать те населенные пункты, где граждане в тот момент будут находиться, на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (31 декабря и 1 января). Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой.

По данным на10 декабря, в Италии умерли62 626человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на887 (днем ранее— на 499). Выздоровели1 027 994человека, за сутки этот показатель увеличился на30 099(днем ранее — на39 266).Число подтвержденных носителей выросло на16 999(днем ранее — на12 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 787 147 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены696 527человек — на13 988 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.