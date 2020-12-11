Волгоград, 11 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внёс 11 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Гражданам старше 65 лет продлили самоизоляцию.

Алексей Корин. Старуха у окна (фрагмент). 1900

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Обязательную самоизоляцию пенсионерам надлежит соблюдать до 25 января 2021 года. На этот же период будет продлеваться оформление больничных, назначение и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.

В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирус выявлен у 59 жителей старше 65 лет. Всего в регионе подтверждено 29 тыс. 939 случаев заражения инфекцией.