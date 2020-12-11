Москва, 11 декабря, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что к охране порядка в столице на Новый год будут привлечены казаки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

«Распространяется информация о привлечении к охране правопорядка в Москве в новогодние праздники представителей казачества. Сообщаем, что оперативная обстановка в городе остаётся стабильной и находится под контролем правоохранительных органов», — сообщили 11 декабря в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что имеющихся нарядов, задействованных в обеспечении порядка и безопасности, достаточно, а потому «привлечение дополнительных сил и средств в настоящее время не планируется».

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют вводить дополнительных ограничений из-за коронавируса на время новогодних праздников.

Он пообещал, что москвичи смогут свободно гулять по улицам, паркам и скверам, но в то же время напомнил, что никаких специальных массовых мероприятий в этом году организовывать не планируется.