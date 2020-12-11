Санкт-Петербург, 11 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Количество петербуржцев, переболевших COVID-19 в той или иной форме, к концу осени 2020 года составило более 1 миллиона человек. У большинства из них сохраняются в организме антитела к коронавирусу. К такому выводу пришли учёные Европейского университета в Санкт-Петербурге на основании результатов третьего этапа репрезентативного популяционного исследования распространенности антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в Санкт-Петербурге

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По данным Петростата, население Санкт-Петербурга на 1 октября 2020 года — 5 млн 378 тыс. человек. То есть, с вирусом лично столкнулся каждый четвертый или пятый петербуржец.

В результате двухмесячного исследования репрезентативной выборки петербуржцев обнаружено около 24% лиц с положительным тестом на антитела к коронавирусу.

«Значимый рост доли положительных тестов на популяционном уровне произошел в ноябре, в последние две недели исследования этот показатель приближался к 30%», — отметили в ЕУСПб.

Одновременно специалисты проверили тех людей, у кого были выявлены антитела весной и летом 2020 года.

«Из 95 участников, у которых были выявлены антитела весной и летом, у 92 повторно определялись антитела хотя бы одним из двух тестов», — обнаружили исследователи.

В то же время ученые пока не склонны делать вывод о том, что переболевшие ковидом получили долговременную защиту от повторного заражения.

Исследование петербуржцев на антитела совместно проводят ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудники клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России при поддержке АО «Полиметалл».

Добавим, что ранее к похожим выводам о доле антител пришли специалисты клиники «Инвитро».

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 166 942 случая заражения COVID-19. Скончались 6178 человек. Выздоровели 94 188 человек.