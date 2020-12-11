Вашингтон, 11 декабря, 2020, 14:37 — ИА Регнум. В ближайшие четыре года США предстоит жить в ситуации сильнейшего общественно-политического и культурного раскола, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 декабря, комментируя обращение американских конгрессменов в Верховный суд страны.

Зал Верховного суда в США

Как сообщалось ранее, более 100конгрессменов-республиканцев подписались под обращением в поддержку иска, поданного генпрокурором Техаса, с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах (где было объявлено о победе Джо Байдена) из-за имевших место массовых нарушений.

«Поддержанный 100 конгрессменами от Республиканской партии иск в Верховный суд США о признании недействительными итогов президентских выборов говорит как минимум о том, что в ближайшие четыре года США предстоит жить в ситуации сильнейшего общественно-политического и культурного раскола. Впрочем, они уже в нём живут.

Вопрос сейчас состоит в том, захочет ли Республиканская партия продолжить решение стоящих перед страной проблем уже сейчас или предоставит демократам возможность за четыре года показать свою неспособность сделать это и лишь потом вновь возьмёт ответственность на себя. В принципе, для продолжения борьбы за итоги выборов у республиканцев есть все возможности: их сторонники в Верховном суде преобладают.

Если же республиканцы посчитают целесообразным уступить демократам, то я не думаю, что у Дональда Трампа есть будущее в качестве кандидата в президенты в 2024 году. Геронтократия имеет свои пределы, и ни к чему хорошему она не приводит. Отдать пост президента демократам — значит усугубить все проблемы США настолько, что потом выводить страну из кризиса придётся долго — точно не один президентский срок. Дональд Трамп на это будет уже не способен.