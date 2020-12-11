Москва, 11 декабря, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Вторая зарегистрированная российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная НИИ «Вектор», начала поступать в гражданский оборот. Об этом 11 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в правительстве РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, данной вакциной уже воспользовались около трёх тысяч человек.

«Вакцина поступила в гражданский оборот и всем, кто прививается выдаются памятки. В памятках представлены популярные ответы на популярные вопросы по вакцинации. Человек, которому сегодня сделана инъекция также остается не защищенным. Нужно оберегать свою здоровье на все период выработки иммунитета», — сказала Попова.