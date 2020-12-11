Москва, 11 декабря, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В регионы России направлены первые партии вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса

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Он напомнил о задаче, поставленной президентом страны, в конце этой недели начать вакцинацию в регионах.

«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на её плановое производство», — заявил Мишустин.