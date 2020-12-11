Нижний Новгород, 11 декабря, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 декабря выявили 2993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Предыдущий «рекорд» был выявлен накануне — 2977 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 314 371 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Так, в Нижегородской области выявили 495 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 315, в Ульяновской области — 294, в Самарской области — 288, в Саратовской области — 263, в Кировской области — 247, в Удмуртии — 202, в Пензенской области — 191, в Оренбургской области — 182, в Башкирии — 149, в Чувашии — 132, в Татарии — 94, в Мордовии — 89, в Марий Эл — 52.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 59 831 случай, в Ульяновской области — 30 601, в Саратовской области — 29 982, в Самарской области — 25 343, в Оренбургской области — 25 167, в Пермском крае — 24 071, в Пензенской области — 22 177, в Кировской области — 20 805, в Башкирии — 15 859, в Удмуртии — 15 428, в Чувашии — 13 916, в Мордовии — 11 730, в Татарии — 11 323, в Марий Эл — 8138.

Полностью выздоровели 263 538 жителей округа, за последние сутки выписаны 2807 человек, накануне выздоровели 3040 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 5176 человек, за минувшие сутки скончались 88 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 70 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 11 декабря, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 262 человека, из которых двое — за минувшие сутки. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 323 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, семеро — в течение последних 24 часов.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. С 17 июня наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. К 26 июля ежедневный прирост заражений снизился до менее чем 900. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 23 октября, впервые с начала наблюдений в Поволжье, выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. К началу ноября число заражений в сутки превысило 2 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в России подтверждено 2 597 711 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 28 585 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 2 059 840 жителей России, за сутки выписан 26 171 человек. 45 893 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 613 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 491 978 человек.