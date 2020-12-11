Москва, 11 декабря, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что власти ожидают повышение показателей смертности в России в ноябре и декабре текущего года, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Василий Перов. Сцена у могилы. 1859

"У бабушки поднялось давление, сбить самим не получилось, вызвали скорую, вызов был в 9 утра, пришла в 6 вечера девушка студентка, дала таблетку и сообщила, что через пять дней к ней придёт врач. Без комментариев…», — пишет пользователь под псевдонимом «Правда».

Многие пользователи указали на то, что смертность никак не связана напрямую с пандемией коронавируса. Люди уверены, что те люди, которым требуется медицинская помощь, в связи с различными заболеваниями, попросту не могут её получить из-за того, что все службы перенаправили своё внимание на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«Умирают не от вируса, в половине случаев, а от сопутствующих заболеваний, которые человек не смог пролечить из-за неоказания мёдицинской помощи. Потому что врачей всех или перевели на борьбу с вирусом, или оптимизировали», — пишет пользователь под псевдонимом «Своё мнение».

Часть граждан заявила о том, что врачи уже давно предупреждали о негативной статистике по смертности на территории Российской Федерации. Люди считают, что власти не прислушались к мнению специалистов.

«Квалифицированные врачи в области организации медицинской помощи еще в апреле писали, кричали, предупреждали, что политика властей, и лично Голиковой, по организации лечения ковид больных, приведёт к резком увеличению смертности из-за непредставления плановой медицинской помощи», — считает пользователь Геннадий.

Некоторые комментаторы заявляют о том, что испытывают затруднения с тем, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь. Люди отмечают, что зачастую все кареты скорой помощи в населённом пункте заняты заражёнными коронавирусом.

«Со скорыми аврал! Ждать приходится несколько часов! Я маме вызывала, это был конец света какой-то! С сердечным приступом сначала дозвониться не могли 40 минут, только через службу 112 удалось! И ждали три часа! Врачи очень хорошие, наверное, в Брянске самые лучшие! Машин катастрофически не хватает!», — поделилась пользователь Яна.

Напомним, 10 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти ожидают повышение показателей смертности в России в ноябре и декабре текущего года.