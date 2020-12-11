Москва, 11 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Рост уровня смертности в России связан с коронавирусными тенденциями, наблюдаемыми по всему миру. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва в период режима ограничений

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«Я, наверное, отошлю вас ко вчерашним объяснениям вице-премьера [Татьяны] Голиковой, она всё объяснила по смертности. Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению», — сказал Песков, добавив, что это общемировая тенденция.

По его словам, планов по введению нового локдауна в связи с уровнем распространения коронавируса и смертности от COVID-19 «нет по-прежнему».