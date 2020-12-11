Москва, 11 декабря, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Госдуме увидели риски в усилении внутренней миграции, которую чиновники путают с «социальной мобильностью».

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

«Усиление внутренней миграции — это показатель роста социального неблагополучия в регионах. А чиновники нередко даже поощряют «кочевую жизнь» граждан, называя ее «социальной мобильностью», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Парламентарий уверен, что нужна программа возрождения малых городов и сельских поселений, а также мощный социально-экономический импульс для достойного развития регионов, повышения доходов и качества жизни людей, то есть «стратегия регионального реформирования».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, число граждан РФ, готовых к переезду внутри страны, выросло. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет РБК. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28 против 18% респондентов в 2016 году.