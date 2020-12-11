Санкт-Петербург, 11 декабря, 2020, 12:15 — ИА Регнум. За неделю с 5 по 11 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа выявлено 45 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Неделю ранее было 43 510 случаев, рост составил 5,1%. Увеличение количества заразивших зафиксировано во всех регионах округа, сообщает 11 декабря Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, итоги недели 5-11 декабря

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«Наибольшее количество выявленных случаев за неделю фиксируется сразу в четырёх регионах СЗФО с показателем +19%: в Санкт-Петербурге (+26 268 заболевших) Республике Карелия (+3 135), в Вологодской области (+2 579) и Псковской области (+2 515)», — подсчитали в ИЦК.

Рост на 12% зафиксирован в Новгородской и Калининградской областях (+ 1 472 и +1 429 соответственно), на 9% — в Республике Коми (+2 013), в Архангельской и Ленинградской областях (+2 783 и +1 509 соответственно), на 7% — в Мурманской области (+2 006).

«Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 в процентном соотношении за неделю наблюдалось в НАО, где этот показатель увеличился на 6%, или на 40 человек», — добавили в ИЦК.