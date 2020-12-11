Санкт-Петербург, 11 декабря, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали 216 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем было зафиксировано сутками ранее. Наибольшее число инфицированных выявлено в Тихвине и Киришах. Об этом 11 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика новых случаев коронавируса в Ленобласти

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По данным ведомства, за прошедшие сутки в Киришах и Тихвине было выявлено по 16 новых зараженных, также большое число инфицированных продолжает выявляться в Выборге (12), Приозерске, Тосно, Сланцах (11) и в Кингисеппе (10). Всего за сутки зараженные были выявлены в 63 населённых пунктах 16-ти из 17-ти районов Ленобласти.

Таким образом с начала пандемии в регионе выявлено 19 299 зараженных, из них 15 947 выздоровели, в том числе 578 за последние сутки. Умерли от ковида 167 человек.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 2686 коек для коронавирусных больных и пациентов с внебольничной пневмонией. Из них 660 свободны (25,57%), в том числе 218 реанимационных.