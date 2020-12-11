Южно-Сахалинск, 11 декабря, 2020, 06:05 — ИА Регнум. Единую дальневосточную авиакомпанию создадут до конца 2020 года на базе «Авроры». В наблюдательный совет войдут главы всех дальневосточных регионов и представители правительства РФ. Об этом стало известно на заседании совета ДФО под председательством полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева, который состоялся во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Как и планировалось ранее, авиакомпания «Аврора» войдёт в альянс с региональными авиаперевозчиками. Акционерное соглашение об этом планируют подписать до конца 2020 года.

«Такое решение позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счёт обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Для новой авиакомпании сформирована маршрутная сеть, в которую вошли 435 местных и 100 региональных маршрутов с годовым пассажиропотоком более двух млн человек. Единый перевозчик задействуют 186 самолётов. До 2025 года планируется приобрести 53 новых судна российского производства.

Сообщается, что название для единой дальневосточной авиакомпании выберут жители региона.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Аэрофлот» продаст Сахалинской области 51% акций своей дочерней «Авроры». Стоимость сделки — символическая: один рубль, пишет ИА Sakh.com. Операция произойдёт в рамках создания новой дальневосточной авиакомпании.