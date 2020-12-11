Южно-Сахалинск, 11 декабря, 2020, 05:12 — ИА Регнум. Мост с материка на Сахалин позволит максимально использовать потенциал островной области для транзита грузов, а с учётом развития железнодорожного сообщения даст мощный импульс для экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Вопросы развития транспортной инфраструктуры региона обсудили на совете при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, который состоялся во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Sakhalin.gov.ru Поект моста

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Целесообразность строительства моста определена стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Проектные решения разработаны и в настоящее время проходят ведомственную экспертизу ОАО «РЖД».

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко уверен, что строительство моста позволит использовать область в качестве альтернативы материковым портам Дальневосточного бассейна.

«Уверен, мостовой переход Сахалин — материк позволит максимально использовать потенциал островной области для транзита грузов», — отметил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, мост с материка на Сахалин с экономической точки зрения не нужен. Для него не будет грузов, и строительство подъездных путей обойдётся дороже, чем сам мост, об этом в интервью «Интерфаксу» заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.