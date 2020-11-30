Южно-Сахалинск, , 05:15 — REGNUM Мост с материка на Сахалин с экономической точки зрения не нужен. Для него не будет грузов и строительство подъездных путей обойдётся дороже, чем сам мост, об этом в интервью «Интерфаксу» заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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«С точки зрения психологии мост — нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов. Да и потом: чтобы, теоретически, его построить, надо от Комсомольска-на-Амуре 536 км по безлюдной тайге дойти до точки на континенте, где самый узкий пролив: его ширина, по-моему, 7 км. Потому что если и строить мост, то только в этом месте. Так вот: 536 км — по Хабаровскому краю — это обойдётся гораздо дороже, чем сам мост», — сказал Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста с материка на Сахалин будет стоить 600 млрд рублей, а предварительный срок реализации этого масштаба проекта составляет семь лет — с 2021 года по 2027. Как пишет РИА «Сахалин-Курилы», такие цифры обозначены в документах по предпроектным работам, которые внесли в государственную экспертизу.