Москва, 10 декабря, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Официальная статистика смертности пациентов с COVID-19 в России соответствует действительности, сокрытия данных нет, сообщила 10 декабря журналистам российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

Голикова «Мы не скрываем статистику смертности и регулярно по истечении 40 дней после отчётного периода её публикуем».

Чиновник добавила, что данные о количестве выявленных случаев COVID-19 публикуются оперативным штабом каждый день, без изменения методологии. Публикуется и информация о выписке выздоровевших и о числе умерших.

Голикова «Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от ковида».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата за октябрь, COVID-19 был признан основной причиной смерти 11 630 человек в России.