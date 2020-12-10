Москва, 10 декабря, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Вопрос дополнительных стимулов для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых, тема, прежде всего, про доверие граждан государству, а не про инициативу Счетной палаты, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он сегодня, 10 декабря, заявил ИА REGNUM, комментируя предложение Счетной палаты России усовершенствовать налог для самозанятых.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

«Что бы Счетная палата ни предлагала, у большинства самозанятых давно нет доверия государству. Мы видим, что власть последовательно закручивает гайки и устанавливает тотальный контроль за гражданами, рассматривая их исключительно как «новую нефть». При этом откровенные коррупционеры высокого полета спокойно процветают и даже наращивают обороты своего преступного обогащения, — отметил эксперт. — Где гарантии, что после массового выведения самозанятых из тени, пряник не сменится на кнут, а «дополнительные стимулы» вообще не исчезнут? Гарантий никаких нет. Личный кабинет на сайте Госуслуг или мобильное приложение для самозанятых удобны в применении, но эти технологические достижения легко могут стать и карательными. Например, в памяти еще свежи воспоминания об абсурдных штрафах за вероятные нарушения самоизоляции, которые на деле оказывались всего лишь следствием сбоя программы».

По его мнению, что бы власти ни делали, какие бы льготные условия для самозанятых ни вводили, большинство таких граждан из тени все равно не будут выходить.

Он обратил внимание, что статистика о реальном росте численности самозанятых сама по себе доказательством массовой легализации быть не может. «Как понять, что самозанятым зарегистрировался именно самозанятый, а не «переведенный» в новый статус сотрудник компании? Общеизвестно, что сейчас многие работодатели стали «выгонять» народ в самозанятые, чтобы минимизировать налоги. Кроме того, в самозанятые пошли и некоторые граждане, которых без работы оставила пандемия. В итоге мы видим не столько вышедших из тени, сколько тех, кого жизнь насильно вытолкала за рамки стабильности и социальных гарантий», — пояснил Федоров.

Он добавил, что, обсуждая тему самозанятых, надо помнить, что это работники зоны особых социальных рисков — у них нет оплачиваемых больничных и отпусков, да и на пенсию они себе тоже не зарабатывают. «Конечно, есть механизмы для получения этих благ за отдельную плату, но это существенно сокращает и так небольшие доходы», — уточнил эксперт.