Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2020, 20:03 — ИА Регнум. В Ростовской области студенты-медики, помогающие врачам вести борьбу с коронавирусом, получат ковидные выплаты. На эти цели из региональной казны выделено более 17 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Donland.ru Клинико-диагностическая лаборатория Центральной городской больницы г. Каменск-Шахтинск Ростовской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

До конца года студенты получат по 7 тыс. рублей. Это ребята, которые заменили на рабочих местах в медучреждениях врачей и специалистов, перешедших на работу в ковидные госпитали.

Средства перечислят студентам семи донских медколледжей.