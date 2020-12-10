Москва, 10 декабря, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар, сообщает 10 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Сахар

По данным агентства, тема обсуждалась на совещании по ценам на продовольственном рынке, которое провёл Минсельхоз РФ с представителями бизнеса.

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Если стоимость товаров не удастся нормализовать, могут быть приняты дополнительные ограничения, в числе которых в публикации указано введение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

По данным СМИ, обсуждалось введение отпускной цены на подсолнечное масло за 1 литр в размере 95 рублей и 110 рублей — розничной. Килограмм сахара должен стоить 36 и 45 рублей соответственно. При этом отмечается, что речь идёт о добровольном самоограничении.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России обсуждает меры по снижению цен на продукты питания. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал членов правительства за отсутствие своевременных мер.

К утру 14 декабря члены правительства должны подготовить нормативно-правовые акты, которые позволят повлиять на ситуацию с ценами. Также еженедельно о стоимости продуктов питания Мишустину будут докладывать на оперативном совещании.