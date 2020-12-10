Москва, 10 декабря, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Переход на дистанционное обучение учащихся средних и старших классов московских школ не окажет негативного воздействия на качество получаемого ими образования. Об этом 10 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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"Уверен, что ухудшения качества образования в школах не будет. Мощности МЭШ позволяют давать качественное обучение. Это проверено временем. После весеннего дистанционного обучения выпускные экзамены показали, что уровень знаний не ухудшился», — сказал Собянин.

При этом мэр столицы отметил, что дистанционное обучение является временной мерой и по мере спада числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией школы опять вернутся к привычному формату обучения.

«Это не будет навечно, речь о неделях и месяцах. Как увидим спад заболеваемости, будем переходить на очное обучение с онлайна. Всё это делается не от хорошей жизни. Вводя ограничения, мы спасаем огромное количество людей, чтобы молодые люди не заразили своих пап, мам, дедушек и бабушек», — заявил Собянин.