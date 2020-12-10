Москва, 10 декабря, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса на период новогодних праздников. Об этом сообщил 10 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

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"Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр пообещал, что москвичи смогут свободно гулять по улицам, паркам и скверам, но напомнил, что никаких специальных массовых мероприятий в предстоящие праздники организовывать не планируется.

Собянин также отметил, что льготы на проезд для учащихся и пенсионеров, действие которых было решено приостановить из-за пандемии, не будут восстанавливать на время праздников.

«Мы считаем, что в любые праздники и будние дни группы риска должны находиться в домашнем кругу», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19, более 6 тысяч человек уже сделали прививки. Пока речь идёт только об учителях, медицинских и социальных работниках, но в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о расширении перечня вакцинируемых.